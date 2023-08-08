Переводчица Зеленского рассказала, какие сумасшедшие меры безопасности принимает его охрана

Охрана президента Украины Владимира Зеленского забирает телефоны у сопровождающих его лиц и опрашивает их, рассказала переводчица Анна, работавшая с лидером Незалежной на протяжении нескольких поездок. Также при себе необходимо иметь паспорт и документ об аккредитации.

"Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент", — отметила девушка в беседе с радиостанцией Europe1.