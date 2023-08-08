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8 августа, 11:48

Переводчица Зеленского рассказала, какие сумасшедшие меры безопасности принимает его охрана

Переводчица Зеленского сообщила, что его охрана забирает телефоны перед встречей

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Artur Widak</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Artur Widak

Охрана президента Украины Владимира Зеленского забирает телефоны у сопровождающих его лиц и опрашивает их, рассказала переводчица Анна, работавшая с лидером Незалежной на протяжении нескольких поездок. Также при себе необходимо иметь паспорт и документ об аккредитации.

"Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент", — отметила девушка в беседе с радиостанцией Europe1.

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Ранее Служба безопасности Украины задержала жительницу Очакова Николаевской области, которая собирала данные о перемещениях Владимира Зеленского. Также, как утверждается, она пыталась выяснить места расположений средств РЭБ и складов боеприпасов ВСУ. Теперь женщине грозит до 12 лет заключения.

Матвей Константинов
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