Переводчица Зеленского рассказала, какие сумасшедшие меры безопасности принимает его охрана
Переводчица Зеленского сообщила, что его охрана забирает телефоны перед встречей
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Artur Widak
Охрана президента Украины Владимира Зеленского забирает телефоны у сопровождающих его лиц и опрашивает их, рассказала переводчица Анна, работавшая с лидером Незалежной на протяжении нескольких поездок. Также при себе необходимо иметь паспорт и документ об аккредитации.
"Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент", — отметила девушка в беседе с радиостанцией Europe1.
Ранее Служба безопасности Украины задержала жительницу Очакова Николаевской области, которая собирала данные о перемещениях Владимира Зеленского. Также, как утверждается, она пыталась выяснить места расположений средств РЭБ и складов боеприпасов ВСУ. Теперь женщине грозит до 12 лет заключения.