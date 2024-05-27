Убийство готовили полковники из охраны Зеленского: The Times раскрыла новые детали покушения на Буданова*

Полковники из охраны Владимира Зеленского готовили убийство начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на анонимный источник в контрразведке Незалежной.

По информации издания, оператор центра управления беспилотниками, который располагался в подвале в Киеве, должен был передать "куратору" координаты кортежа Буданова*. Подозреваемые должны были убить главу ГУР Украины ракетным ударом, а затем, если бы тот выжил, дроном добить его. По сведениям источника, второй ракетный удар должен был уничтожить подоспевшие на место происшествия службы экстренной помощи. Покушение планировалось совершить в начале мая.

Источник также раскрыл имена полковников из охраны Зеленского. В частности, Андрей Гук и Александр Деркач должны были нанести удар. Слежка за ними осуществлялась в течение нескольких месяцев. По сведениям ГУР, возможными целями для покушения также могли стать Владимир Зеленский и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

К слову, ранее Служба безопасности Украины заявила, что сорвала планы по ликвидации Владимира Зеленского, и обвинила в подготовке покушения "российские спецслужбы". В связи с этим были арестованы два полковника Управления госохраны. Кроме того, сообщалось, что готовились покушения также на Малюка, Буданова* и ряд других украинских чиновников. В Кремле призвали не воспринимать всерьёз информацию от СБУ.