В Кремле не стали верить заявлениям СБУ о "покушении" на Зеленского
Песков: Информацию от СБУ вряд ли можно принимать за правду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал воспринимать всерьёз информацию Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы предотвращённом покушении на Владимира Зеленского.
"В целом вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идёт из СБУ", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что сорвала планы по ликвидации Владимира Зеленского, и обвинила в подготовке покушения "российские спецслужбы". В связи с этим арестованы два полковника Управления госохраны. Также, по данным Киева, готовились покушения и на главу СБУ Василия Малюка, руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова* и ряд других украинских чиновников.
* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
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