В Кремле не стали верить заявлениям СБУ о "покушении" на Зеленского

"В целом вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идёт из СБУ", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что сорвала планы по ликвидации Владимира Зеленского, и обвинила в подготовке покушения "российские спецслужбы". В связи с этим арестованы два полковника Управления госохраны. Также, по данным Киева, готовились покушения и на главу СБУ Василия Малюка, руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова* и ряд других украинских чиновников.