Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 09:22

В Кремле не стали верить заявлениям СБУ о "покушении" на Зеленского

Песков: Информацию от СБУ вряд ли можно принимать за правду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал воспринимать всерьёз информацию Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы предотвращённом покушении на Владимира Зеленского.

"В целом вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идёт из СБУ", — отметил представитель Кремля.

СБУ: В Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского
СБУ: В Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что сорвала планы по ликвидации Владимира Зеленского, и обвинила в подготовке покушения "российские спецслужбы". В связи с этим арестованы два полковника Управления госохраны. Также, по данным Киева, готовились покушения и на главу СБУ Василия Малюка, руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова* и ряд других украинских чиновников.

* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Виктория Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Владимир Зеленский
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров