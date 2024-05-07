СБУ утверждает о предотвращении очередного "покушения" на Зеленского 7 мая, 11:46 Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Служба безопасности Украины вновь заявила, что сорвала планы по ликвидации Владимира Зеленского, и обвиняет в подготовке покушения "российские спецслужбы". В связи с этим арестованы два полковника Управления госохраны, якобы передавшие секретную информацию, им предъявлены обвинения по статьям о госизмене и подготовке теракта.

"Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила СБУ при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО", — заявляют в СБУ.

Также, по данным Киева, готовились покушения и на главу СБУ Василия Малюка, руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова* и ряд других украинских чиновников. Ликвидацию Буданова* якобы собирались провести перед Пасхой.

В Киеве не в первый раз заявляют о предотвращении "покушений" на представителей украинских властей. Так, в апреле СБУ заявила о задержании в Польше "российского агента", который, как утверждается, сотрудничал с разведкой РФ для планирования покушения на Зеленского.

* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

Авторы Александра Вишнякова