Сообщения о том, что спецслужбы Украины и Польши поймали якобы российского агента, который готовил покушение на Владимира Зеленского, похожи на дурной анекдот, заявил обозреватель "Царьграда" Сергей Латышев.

Он не исключил, что всё, что сообщила СБУ о якобы готовящемся покушении на Зеленского в Польше, это не более чем спектакль, шоу и чистое враньё, которое поможет украинскому политику напомнить миру о себе и "ненасытных потребностях" его террористического режима в деньгах, оружии и боеприпасах. Впрочем, по мнению эксперта, версию о готовящемся покушении тоже отметать не стоит. Вот только Россия к этому точно не имеет отношения.

"Если покушение готовилось, то не удивлюсь, что именно Москва помогла его предотвратить. Потому что нет сейчас для России более желанной фигуры во главе Украины, чем Зеленский. После 21 мая он станет никем — узурпатором, что сразу отразится на стойкости ВСУ. Этот дилетант к тому же сорвал несколько попыток переговоров с Россией, на которые Москва вынужденно пошла", — пояснил Латышев.

У непосредственных же кураторов Украины, наоборот, причин избавиться от Зеленского больше, заявил эксперт. Им нужно, чтобы его преемник как можно быстрее начал переговоры с Москвой, не желающей разговаривать с "кровавым клоуном", который несколько раз её обманул. По ещё одной версии, реальные противники Зеленского тоже могли готовить на него покушение. Среди них — недовольные его правлением украинские генералы из числа тех, кто поддерживал экс-главкома Валерия Залужного.

Обозреватель обратил внимание на то, что Зеленского, который знает "столько секретов и чужих тайн", не спасут никакие деньги, если украинские военные и спецслужбы решат "взбрыкнуть". К слову, сам украинский политик тоже мог быть замешан в организации собственного покушения. Этот трюк — часто выбираемый лидерами всех стран для поднятия пошатнувшейся репутации, а также оправдания смены курса, закручивания гаек, террора. При этом ряд покушений обставляется вполне правдоподобно.