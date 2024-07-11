Россия разнесла "Кинжалами" бункер с генералами ВСУ на родине Зеленского по наводке украинских солдат

Солдаты ВСУ в отместку слили координаты офицерского бункера в Кривом Роге Российской армии, которая нанесла по нему удар гиперзвуковыми "Кинжалами". Внутри находились высокопоставленные украинские военачальники, пишет "Царьград" со ссылкой на своего военкора.

Как утверждается, рано утром 8 июля бункер в Кривом Роге затрясло прямо под землёй от прилёта российских ракет "Кинжал", запущенных с самолётов МиГ-31. В командном пункте внутри сооружения в этот момент проходило важное совещание.

По словам военного корреспондента, координаты и время пожаловали в руки Российской армии из самого неожиданного источника — от ВСУ. Украинские солдаты, имевшие с командованием личные счёты, решили поделиться с ВС РФ данными о местонахождении своих офицеров, которых позднее накрыло "Кинжалами". Также допускается, что украинские военные могли попросту продать эту информацию российской стороне.