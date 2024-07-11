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11 июля, 13:16

Россия разнесла "Кинжалами" бункер с генералами ВСУ на родине Зеленского по наводке украинских солдат

СМИ: ВС РФ нанесли удар "Кинжалами" по офицерскому бункеру по наводке солдат ВСУ

Солдаты ВСУ в отместку слили координаты офицерского бункера в Кривом Роге Российской армии, которая нанесла по нему удар гиперзвуковыми "Кинжалами". Внутри находились высокопоставленные украинские военачальники, пишет "Царьград" со ссылкой на своего военкора.

Как утверждается, рано утром 8 июля бункер в Кривом Роге затрясло прямо под землёй от прилёта российских ракет "Кинжал", запущенных с самолётов МиГ-31. В командном пункте внутри сооружения в этот момент проходило важное совещание.

По словам военного корреспондента, координаты и время пожаловали в руки Российской армии из самого неожиданного источника — от ВСУ. Украинские солдаты, имевшие с командованием личные счёты, решили поделиться с ВС РФ данными о местонахождении своих офицеров, которых позднее накрыло "Кинжалами". Также допускается, что украинские военные могли попросту продать эту информацию российской стороне.

В подполье сообщили об ударе по аэродрому, который ВСУ используют для атак на Крым
В подполье сообщили об ударе по аэродрому, который ВСУ используют для атак на Крым

Ранее Российская армия разнесла аэродром, терминал с техникой ВСУ и логово иностранных наёмников в Запорожской области. По словам координатора подполья, за городом был слышен один очень мощный взрыв и два несколько меньшей силы.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Владимир Озеров
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