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12 июля, 17:25

"Прилетело знатно": Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Константиновке

Российские войска ударили по объекту ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), которая находится под контролем Киева. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилетело в станцию технического обслуживания, где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили <...> Прилетело знатно", — написал он в телеграм-канале.

Ранее сегодня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВС РФ продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Константиновкой с целью блокировать манёвренные возможности и бесперебойное снабжение противника.

А до этого сообщалось, что Российская армия разнесла аэродром, терминал с техникой ВСУ и логово иностранных наёмников в Запорожской области. По данным подполья, за городом был слышен один очень мощный взрыв и два несколько меньшей силы.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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