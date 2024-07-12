"Прилетело знатно": Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке

Российские войска ударили по объекту ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), которая находится под контролем Киева. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилетело в станцию технического обслуживания, где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили <...> Прилетело знатно", — написал он в телеграм-канале.

Ранее сегодня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВС РФ продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Константиновкой с целью блокировать манёвренные возможности и бесперебойное снабжение противника.