"Прилетело знатно": Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке
Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Константиновке
Российские войска ударили по объекту ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), которая находится под контролем Киева. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилетело в станцию технического обслуживания, где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили <...> Прилетело знатно", — написал он в телеграм-канале.
Ранее сегодня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВС РФ продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Константиновкой с целью блокировать манёвренные возможности и бесперебойное снабжение противника.
А до этого сообщалось, что Российская армия разнесла аэродром, терминал с техникой ВСУ и логово иностранных наёмников в Запорожской области. По данным подполья, за городом был слышен один очень мощный взрыв и два несколько меньшей силы.
Telegram / Минобороны России