В Одесской области из-за взрывов повреждена припортовая инфраструктура

В Измаильском районе Одесской области припортовая инфраструктура получила повреждения после взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. Кроме того, на месте взрывов вспыхнул пожар, но его удалось быстро ликвидировать.

"Произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждено три грузовых автомобиля", — написал он.

Помимо того, в Немышлянском районе Харькова повреждения получило промышленное здание. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своих соцсетях.