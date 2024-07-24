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24 июля, 03:18

В Харькове раздалась тревога и прогремели взрывы

Мэр Терехов: В Харькове раздались взрывы на фоне тревоги

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом в телеграм-канале написал мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове был слышен взрыв", — уточнил Терехов.

Позднее он написал и о повторном взрыве. В свою очередь онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации указывает, что тревога прозвучала в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Киевской областях Украины и в той части Запорожской области, которая подконтрольна Киеву.

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Ранее российские ракетные комплексы "Искандер-М" сокрушительными ударами по железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области сравняли с землёй логово инструкторов и наёмников из западных стран. Уничтожено около 50 иностранных боевиков.

Обложка ©

Unsplash / Kate Tepl

Анатолий Симоненко
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