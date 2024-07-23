Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 09:23

Появилось эпичное видео удара "Искандера" по логову западных офицеров под Харьковом, убито 50 наёмников

Под Харьковом уничтожено около 50 западных инструкторов ударом "Искандера-М"

Появилось видео ракетного удара "Искандеров" по пункту временной дислокации. Обложка © Telegram / "Минобороны России"

Появилось видео ракетного удара "Искандеров" по пункту временной дислокации. Обложка © Telegram / "Минобороны России"

Российские ракетные комплексы "Искандер-М" сокрушительными ударами по железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области сравняли с землёй логово инструкторов и наёмников из западных стран. Уничтожено около 50 иностранных боевиков, сообщило Министерство обороны России и опубликовало эпичное видео.

Видео ракетного удара "Искандеров" по пункту временной дислокации. Видео © Telegram / "Минобороны России"

"Расчётом ОТРК "Искандер-М" нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран. Населенный пункт Дергачи, Харьковская область", – уточнили в ведомстве.

Подполье накануне сообщало, что склад с боеприпасами, оборудованный бойцами ВСУ на железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области, был уничтожен после удара ВС РФ. А Life.ru показывал видео разрушительного удара по двум эшелонам ВСУ под Барвенково. Противник тогда потерял до 240 бойцов и более 60 единиц военной техники.

Минобороны показало видео, как "Искандер" сжёг немецкую пусковую установку ВСУ
Минобороны показало видео, как "Искандер" сжёг немецкую пусковую установку ВСУ
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров