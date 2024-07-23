Появилось эпичное видео удара "Искандера" по логову западных офицеров под Харьковом, убито 50 наёмников

Российские ракетные комплексы "Искандер-М" сокрушительными ударами по железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области сравняли с землёй логово инструкторов и наёмников из западных стран. Уничтожено около 50 иностранных боевиков, сообщило Министерство обороны России и опубликовало эпичное видео.

"Расчётом ОТРК "Искандер-М" нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран. Населенный пункт Дергачи, Харьковская область" , – уточнили в ведомстве.

Подполье накануне сообщало, что склад с боеприпасами, оборудованный бойцами ВСУ на железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области, был уничтожен после удара ВС РФ. А Life.ru показывал видео разрушительного удара по двум эшелонам ВСУ под Барвенково. Противник тогда потерял до 240 бойцов и более 60 единиц военной техники.