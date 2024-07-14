Минобороны показало видео, как "Искандер" сжёг немецкую пусковую установку ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения пусковой установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства под Днепропетровском. Также уничтожена радиолокационная станция TRML-4D и личный состав ВСУ.

Видео уничтожения ПЗРК IRIS-T. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Операторами БПЛА ВС РФ были выявлены боевые машины ЗРК противника на подготовленной огневой позиции в районе населённого пункта Волосское Днепропетровской области. Расчёты ОТРК "Искандер" нанесли сокрушительный удар по выявленной цели", — говорится в сообщении.