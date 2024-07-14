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14 июля, 13:26

Минобороны показало видео, как "Искандер" сжёг немецкую пусковую установку ВСУ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения ПЗРК IRIS-T ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения пусковой установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства под Днепропетровском. Также уничтожена радиолокационная станция TRML-4D и личный состав ВСУ.

Видео уничтожения ПЗРК IRIS-T. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Операторами БПЛА ВС РФ были выявлены боевые машины ЗРК противника на подготовленной огневой позиции в районе населённого пункта Волосское Днепропетровской области. Расчёты ОТРК "Искандер" нанесли сокрушительный удар по выявленной цели", — говорится в сообщении.

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Напомним, что 14 июля ВС РФ поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой Вооружённых сил Украины на станции разгрузки. Российские военные также нанесли удар по боевым позициям немецкого ЗРК IRIS-T и дивизиона ЗРК "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Николай Рюмин
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