Минобороны показало видео, как "Искандер" сжёг немецкую пусковую установку ВСУ
Минобороны России опубликовало видео уничтожения ПЗРК IRIS-T ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения пусковой установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства под Днепропетровском. Также уничтожена радиолокационная станция TRML-4D и личный состав ВСУ.
Видео уничтожения ПЗРК IRIS-T. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"Операторами БПЛА ВС РФ были выявлены боевые машины ЗРК противника на подготовленной огневой позиции в районе населённого пункта Волосское Днепропетровской области. Расчёты ОТРК "Искандер" нанесли сокрушительный удар по выявленной цели", — говорится в сообщении.
Напомним, что 14 июля ВС РФ поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой Вооружённых сил Украины на станции разгрузки. Российские военные также нанесли удар по боевым позициям немецкого ЗРК IRIS-T и дивизиона ЗРК "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ.
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