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14 июля, 11:19

ВС РФ поразили железнодорожный эшелон с техникой ВСУ на станции разгрузки

ВС РФ поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой Вооружённых сил Украины (ВСУ) на станции разгрузки. Об этом в воскресенье, 14 июля, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки", — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что российские военные также поразили боевые позиции немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T и дивизиона ЗРК "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. В итоге противник понёс существенные потери. Украинская армия осталась без более чем 140 солдат, а также лишилась пяти боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковой установки ЗРК IRIS-T, трёх пусковых установок ЗРК С-125 "Печора".

Помимо этого, Вооружённые силы Украины утратили немецкую многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D и РЛС подсвета целей и наведения. Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 129 районах.

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Ранее Life.ru писал, что российские артиллеристы уничтожили украинский расчёт БПЛА в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, это произошло с первого выстрела.

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Никита Осипов
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