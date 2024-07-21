Появилось видео разрушительного удара "Искандеров" по двум эшелонам ВСУ под Барвенково

Российские ракетные комплексы "Искандер-М" нанесли сокрушительные удары по двум воинским эшелонам ВСУ, насчитывавшем по 20 платформ каждый, в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 240 бойцов и более 60 единиц военной техники. Видео опубликовало Минобороны РФ.

ВС РФ поразили "Искандерами" два эшелона ВСУ в ДНР. Видео © Минобороны РФ

"Расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар с по двум воинским эшелонам с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Барвенково в ДНР. В результате ударов уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники", — информирует министерство.

Согласно данным МО РФ, ВСУ после удара не досчитались 14 американских бронеавтомобилей MaxxPro, 10 канадских боевых бронированных машин Senator, 7 бронетранспортёров, 2 боевых разведывательных машин, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и свыше 20 грузовиков.