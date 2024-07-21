Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена

Операция по освобождению Красногоровки, расположенной к северо-западу от Донецка, близится к завершению. По словам заместителя командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Мамай, город фактически освобождён, остались лишь отдельные улицы и здания, которые ещё предстоит очистить. Его слова приводит ТАСС.

При этом замкомбрига отметил, что процесс зачистки осложняется из-за присутствия значительного числа местных жителей. Незадолго до этого силовые структуры ДНР сообщили, что украинская группировка в Красногоровке фактически оказалась в окружении.