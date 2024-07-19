Главные новости фронта: Армия России штурмует Красногоровку, бунт украинской бригады в Донбассе и бои БПЛА, ситуация на 19 июля Армия России продвигается у Калиновки, охотится за лодками в пойме Днепра, ВСУ уже не хватает рефрижераторов для "двухсотых", какие новые дроны ждёт Украина от немцев — дайджест на 19 июля в материале Life.ru. 19 июля, 09:44 Армия России уничтожает артиллерию ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Харьковская область, 19 июля

20 боевиков потерял киевский режим при попытке контратаковать позиции ВС РФ в Волчанске. В свою очередь, российские военные наступают в районе многоэтажек. Несколько частных домовладений удалось взять. Общее продвижение на Волчанском направлении составляет около 100 метров, сообщает "Северный ветер".

Под Липцами противник не оставляет попыток выбить группировку "Север" из Глубокого. Безуспешно, да ещё пятеро убиты и трое в плену. В самих Липцах ФАБ-1500 прилетел по расположению 13-й бригады Нацгвардии.

Общие потери за сутки — 200 человек. Официальный Киев явно не справляется с таким потоком погибших. Их нужно где-то хранить и как-то перевозить. Телеграм-каналы Незалежной публикуют призывы украинских волонтёров собирать средства на рефрижераторы. Техника должна пойти в 92-ю и 57-ю бригады.

— Невзирая на огромные потери, командование ВСУ стремится добиться локальных успехов в Харьковской области и нащупать слабые места в обороне группировки "Север". По рассказам пленных, в некоторых ротах потери достигли 70%, — говорится в сообщении канала "Северный ветер".

На границе Харьковской области, ДНР и ЛНР ВС РФ штурмуют Стельмаховку. Продвижение на этом направлении позволит выйти к реке Оскол. Но это случится нескоро. Военные аналитики отмечают, что быстрого освобождения населённого пункта не будет из-за того, что там низкая плотность застройки и открытое пространство.

ДНР, 19 июля

Сразу в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики поднят флаг России. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сразу в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики поднят флаг России. В Ивано-Дарьевке, что в 10 километрах от Северска, закрепились бойцы 123-й бригады ВС РФ. В село Прогресс также вошли российские военные, пишет "Диванный генштаб".

В Нью-Йорке (Новгородское) штурмовые действия продолжаются. Там под контролем ВС РФ школа и район кладбищ.

Успешно продвигаются штурмовики и в Красногоровке. "Военная хроника" сообщает, что в 59-й бригаде ВСУ, пытающейся сдержать натиск российских военных, дело может дойти до бунта. Всё из-за командования.

— Из-за нежелания командиров среднего звена докладывать комбригу 59-й ОМПБр о сдаче одной позиции за другой личный состав бригады в Красногоровке находится на грани бунта, поскольку и нормальная ротация, и обеспечение 59-й бригады ВСУ боекомплектом и всем необходимым больше невозможны, — пишут авторы канала.

Бои дронов

За прошедшие сутки ВСУ активно применяли БПЛА по гражданским объектам Белгородской области. Так, по заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Черемошное под удар попал тракторист, в Берёзовке дрон ударил по административному зданию, а в Шебекине "птичка" сработала на территории промышленного предприятия. И это не единственные случаи. Министерство обороны сообщило, что ночью 19 июля 19 украинских беспилотников сбиты над территорией России.

Беспилотных летательных аппаратов у Украины станет больше. Немецкая компания Donauhstal передаст боевикам FPV-дроны Maus. Они способны летать на расстояние до семи километров со скоростью 140 км/ч.

— Появление Maus на передовой никак не поменяет тактику борьбы против этой угрозы. Как и прежде, от сбросов и FPV-дронов технику и участки траншей у входов в блиндажи защищают стальными сетками, решётками из арматуры, — пишет "Архангел спецназа".

Киевские боевики пытаются с помощью БПЛА сбивать российские вертолёты. В Сети появилось видео, как "камикадзе" пытается догнать Ми-8. Военный корреспондент Александр Коц отмечает: "Развитие беспилотной авиации в этом направлении было предсказуемым". Так ВСУ стараются компенсировать нехватку средств ПВО.

Ранее российские военные с помощью сброса с коптера бутылки сбили украинский дрон, готовившийся ударить по позициям ВС РФ.

Боевые действия вышли на новый уровень. Теперь можно уничтожать противника дешёвой техникой, не покидая укрытия. Но важно помнить, что на каждое средство поражения найдётся средство противодействия.

Авторы Даниил Черных