В Торецке, заброшенном украинскими войсками районе, были обнаружены десятки тел мирных жителей, погибших от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщают в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР), трупы были найдены в подвалах частных домов.

По информации источника ТАСС, среди погибших преимущественно пожилые люди, хотя есть и мужчины разного возраста. В числе жертв есть как те, кто погиб от сброса боеприпасов с дронов, так и те, кто был расстрелян или погиб от зажигательных снарядов.

"Мы обнаружили тела в подвалах, и среди них множество пожилых людей. Также есть и другие гражданские лица, пострадавшие от боевых действий," — отметил собеседник агенства.

Очевидцы и беженцы, спасённые российскими войсками, подтверждают данные о целенаправленных убийствах гражданских лиц в Торецке.

"Они наблюдали за нами с дронов, знали, где мы прячемся. Мы пытались похоронить соседа, но ВСУ просто расстреляли его. Они целенаправленно били по подвалам, зная, что там находятся женщины и старики. Кто мог, тот успел убежать, остальные погибли," — рассказала спасённая женщина.