За минувшие сутки ВСУ потеряли до 290 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Центр" ВС России в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны. Наши бойцы заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 32-й, 110-й, 151-й механизированным бригадам армии противника в районах Торецка, Новожеланного и Весёлого, а также отразили семь контратак 41-й механизированной и 144-й пехотной бригад.