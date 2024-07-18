ВСУ потеряли до 290 солдат и БМП MaxxPro в зоне работы группировки "Центр" ВС РФ
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 290 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Центр" ВС России в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны. Наши бойцы заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 32-й, 110-й, 151-й механизированным бригадам армии противника в районах Торецка, Новожеланного и Весёлого, а также отразили семь контратак 41-й механизированной и 144-й пехотной бригад.
"Потери противника составили <...> боевая машина пехоты MaxxPro производства США, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 122-миллиметровая гаубица Д-30, две 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении системами ПВО очередного украинского МиГ-29. Также за сутки сбито 74 беспилотника и несколько бомб и разных снарядов.
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