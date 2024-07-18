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18 июля, 11:05

Системы ПВО сбили очередной украинский МиГ-29

Российская ПВО за сутки сбила МиГ-29 и 74 беспилотника ВСУ

МиГ-29 ВС ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksym Pasternak

МиГ-29 ВС ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksym Pasternak

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили МиГ-29 и 74 беспилотника самолётного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Также зенитчики уничтожили несколько бомб и реактивных снарядов.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", — рассказали в военном ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении самолёта Як-52 ВСУ. Такой "летающий музей" украинская армия приспособила для боевых действий с помощью установки пулемёта.

Матвей Константинов
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