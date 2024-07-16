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16 июля, 10:47

ПВО сбили самолёт ВСУ, обстреливавший российские территории из пулемёта

Силы ПВО РФ за сутки сбили украинский самолёт Як-52 и шесть ракет ATACMS

За прошедшие сутки российские военные с помощью средств ПВО сбили украинский самолёт Як-52 с пулемётной установкой, а также поразили 6 американских ракет ATACMS и 7 снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: 6 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 2 управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 7 реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолёт Як-52 с пулемётной установкой", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные уничтожили украинский военный самолёт Миг-29, а также поразили 36 БПЛА ВСУ. Кроме того, ВС РФ удалось ликвидировать пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, которые ВСУ поставили западные партнёры.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Александра Мышляева
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