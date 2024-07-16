ПВО сбили самолёт ВСУ, обстреливавший российские территории из пулемёта

За прошедшие сутки российские военные с помощью средств ПВО сбили украинский самолёт Як-52 с пулемётной установкой, а также поразили 6 американских ракет ATACMS и 7 снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: 6 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 2 управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 7 реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолёт Як-52 с пулемётной установкой", — рассказали в ведомстве.