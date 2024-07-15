Армия России за сутки уничтожила МиГ-29 и 36 беспилотников ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили украинский военный самолёт Миг-29, а также поразили 36 БПЛА ВСУ. Кроме того, Российской армии удалось ликвидировать другую технику, поставленную киевскому режиму западными партнёрами. Об этом сообщили в Минобороны.

"Средствами ПВО сбиты: самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, 36 БПЛА, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении военного ведомства.