Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 11:08

Армия России за сутки уничтожила МиГ-29 и 36 беспилотников ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили украинский военный самолёт Миг-29, а также поразили 36 БПЛА ВСУ. Кроме того, Российской армии удалось ликвидировать другую технику, поставленную киевскому режиму западными партнёрами. Об этом сообщили в Минобороны.

"Средствами ПВО сбиты: самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, 36 БПЛА, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении военного ведомства.

Главные новости: Армия России зачистила Урожайное, уничтожает F-16, а ВСУ использует химическое оружие, ситуация на 15 июля
Главные новости: Армия России зачистила Урожайное, уничтожает F-16, а ВСУ использует химическое оружие, ситуация на 15 июля

Ранее Life.ru сообщал, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) лишили ВСУ 33 беспилотников и десяти реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также отмечалось, что с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 627 самолётов, 277 вертолётов и 27 586 БПЛА.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Палинчак

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров