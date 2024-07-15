Главные новости: Армия России зачистила Урожайное, уничтожает F-16, а ВСУ использует химическое оружие, ситуация на 15 июля Армия России освободила почти все территории, занятые в ходе украинского контрнаступления, ВС РФ нанесли самый мощный удар по Одессе, а ВСУ делают ставку на зэков — дайджест в материале Life.ru. 15 июля, 10:09 Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Армия России охотится за F-16 под Одессой

Этой ночью ВКС России нанесли удар по объекту противника под Одессой. Местные жители за несколько километров видели огромный столб огня и дыма, поднявшийся после прилёта ракет. Ранее в Сети появились новости, что в Одессу доставили первые украинские F-16, часть из них находится в разобранном виде. Не исключено, что российские силы смогли поразить знаменитые американские самолёты ещё до их взлёта.

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты отмечают, что Киев может использовать самолёты F-16 для дистанционного минирования акватории Чёрного моря, чтобы заблокировать активность Черноморского флота. "Американские истребители — основные носители бомб общего назначения MK-84, которые США намерены использовать как штурмовые морские мины. Их сбрасывают с больших высот", — отмечает старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Харьковская область, 15 июля

Командование ВСУ отказалось от переброски новых сил через реку Волчью, очевидно, из-за больших потерь. Теперь противник проводит контратаки в Волчанске лишь местными силами. За сутки наши бойцы остановили одну большую атакующую группу противника и две малых. Было уничтожено до 15 украинских солдат. Вместе с тем российские солдаты смогли продвинуться вглубь города на расстояние до 100 метров.

Под Липцами противник активизировал свои действия и попытался трижды атаковать позиции ВС РФ. Активность ВСУ была вскрыта на моменте их выдвижения к передовым рубежам, по силам противника отработали с помощью дронов, авиации и артиллерии. Уничтожено до 20 украинских солдат. Авиаудар с использованием тяжёлой авиабомбы ФАБ-1500 пришёлся по пункту дислокации 13-й бригады НГУ в районе населённого пункта Борщевая.

— На Липцовском направлении противник продолжает перебрасывать отряды бывших заключённых для штурма села Глубокое. В течение суток разведка выявляла и уничтожала дронами семь групп ВСУ общей численностью до 40 боевиков, более 15 из них уничтожено, — отмечают в профильных пабликах. Боевые действия в Харьковской области в целом принимают более стабильный и статичный характер. Очевидно, именно из-за этого противник пока отказывается от переброски сюда новых резервов.

Донецкая область, 15 июля

На стыке Запорожского и Донбасского фронта российские силы полностью освободили один из последних населённых пунктов, захваченных в ходе контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Желание лишить ВСУ "достижений контрнаступа" отмечает даже украинский пропагандист Богдан Мирошников: "Урожайное де-факто было потеряно ещё месяц назад, когда под контролем ВСУ оставалась небольшая полоса на северной окраине села. Враг не оставил попыток вернуть утраченные позиции в ходе контрнаступления ВСУ в прошлом году. Это мы наблюдали и в Работине, и между Новопрокоповкой и Вербовым. Там русские добились успехов. Теперь они хотят вернуть Большую Новосёлку. Ну что ж, дальше будет сложно. Ибо Старомайорское с Урожайным были хорошими позициями для обороны". Теперь для Армии России открывается дорога на Макаровку и Большую Новосёлку.

На Торецком направлении ВС РФ заходят в Железное, между самим Торецком и Нью-Йорком. Кроме того, укрепляются высоты в районе последнего. Местами продвижение российских войск достигло одного километра.

Колбы с отравляющими веществами. Фото © Telegram / dva_majors

На Артёмовском направлении бойцы ВДВ зашли на окраины Переездного. Южнее, в районе Клещеевки, наши бойцы взяли под контроль несколько высот, упрощающих обход Часова Яра. В ответ на успешные действия ВС РФ противник прибегнул к использованию химического оружия. Telegram-канал Condottiero пишет: "ВСУ применяют БОВ на ЛБС, в районе действия 7-й бригады ВС РФ на Артёмовском направлении. Химию раскидывают fpv-дронами. Запах ёлки (эвкалипта). Действует как иприт".

Как отмечают источники, применять химическое оружие ВСУ стали сразу на нескольких направлениях. Колбы с отравляющими веществами сбрасываются с дронов либо же являются начинкой артиллерийских снарядов.

Экс-заключённые в строю ВСУ

Фото © Telegram / infomil_live

Новое подразделение "Шквал" в составе 47-й ОМБр "Магура" сформировано из украинских заключённых. Штурмовики подразделения прошли двухмесячную подготовку, после чего приступили к боевым действиям. Судя по заявлениям украинских блогеров, которые сообщают, что бывшие зэки, вышедшие на свободу, "не выполняют приказы, и посылают командиров", и, имея при себе большое количество оружия, "представляют реальную силу", справиться с которой в данный момент невозможно. Эксперты считают, что эти проблемы начали обретать реальные, вполне конкретные очертания.

Авторы Кирилл Золотарев