Штурмовые новости: Армия России освободила посёлок Восход, ВСУ сбросили на детей в Белгородской области взрывчатку, ситуация 12 июля Российские операторы БПЛА уничтожают врага в Часовом Яре, армия России взяла под контроль всю восточную часть Красногоровки — дайджест в материале Life.ru 12 июля, 08:57 Боевая работа экипажа танка Т-80 группировки войск "Центр". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ДНР: прорыв с Очеретинского выступа, 12 июля

Наиболее благоприятная для ВС РФ ситуация складывается в районе бывшего Очеретинского выступа. Линия фронта здесь довольно быстро движется вперёд, за последние сутки наши бойцы взяли посёлок Восход, там был установлен флаг России. Кроме того, российские солдаты зашли ещё в ряд населённых пунктов, пройдя примерно 700 метров в направлении трассы Покровск – Константиновка. Успехи ВС РФ на направлении признают и украинские источники: "Русские захватили Восход и Евгеньевку, имели успех в направлении Прогресса и Волчьего, севернее и восточнее Новосёловки Первой. Чуть севернее россияне атакуют Воздвиженку и Лозоватское, стремясь прорваться к трассе Покровск – Константиновка".

В Красногоровке российская армия смогла прорвать оборону противника и за последние сутки занять всю восточную часть города. Теперь противник контролирует лишь малую часть городских кварталов на северо-западе населённого пункта. Украинские аналитики пишут о скором падении города: "Падение всего частного сектора в городе — вопрос времени. Ещё 29 июня российские каналы сообщали о продвижении ВС РФ в северо-восточной части частного сектора, фактически вчера это подтвердилось. В настоящее время захвачена большая часть города".

Под Часовым Яром больших изменений линии фронта не наблюдается, однако ВС РФ наносят массированные удары с помощью FPV-дронов и авиации. Украинцы пишут, что российские операторы могут запускать по одной цели от 6 до 10 БПЛА. Работа дронов дополняется сбросами авиабомб с УМПК.

Армия России взламывает оборону Украины вдоль канала в Часовом Яре. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Харьковская область, 12 июля

За прошедшие сутки противник контратак в Волчанске не проводил. Украинский штаб пытался переправить подкрепление через реку Волчья, в ходе этой операции погибло до 30 солдат ВСУ. Российские силы в городе продвинулись на восток на расстояние до 100 метров. Западнее Волчанска, в районе плацдарма ВС РФ у Бугроватки, противник один раз пытался контратаковать, но понёс потери и успеха не имел.

Под Липцами интенсивность боевых действий также снижается, противник организовал две небольших контратаки, обе были отбиты, уничтожено до 10 солдат ВСУ. Российская авиация в прошедшие сутки достигла наибольших успехов — лётчики смогли поразить два пункта дислокации ВСУ, на одном из них находились украинские операторы БПЛА. Погибло и получило ранения несколько десятков украинских солдат и офицеров.

В приграничной зоне возле посёлка Уды Харьковской области разведкой группировки "Север" выявлен и уничтожен огнём артиллерии пикап FPV-расчёта ВСУ. Видео © Telegram / Северный ветер

Херсонская область, 12 июля

За сутки на правом берегу Днепра хорошо поработали российские операторы БПЛА, на кадры попало уничтожение ими десяти машин противника. Южнее, в районе днепровских островов, об успехах ВС РФ сообщает Telegram-канал "Архангел Спецназа Z": "Большая часть островной зоны перешла под контроль ВС РФ, в некоторых местах до сих пор продолжаются бои. Если говорить о проблемах островной зоны, то у противника начались затруднения в осуществлении ротации и эвакуации. Подобные сложности вызваны болотистой спецификой ландшафта".

ВСУ убили детей в Шебекине

В белгородском Шебекине украинский БПЛА "Баба-яга" целенаправленно сбросил боеприпасы на детскую площадку. Фото © Telegram / ZАПИСКИ VЕТЕРАНА

В белгородском Шебекине украинский БПЛА "Баба-яга" целенаправленно сбросил боеприпасы на детскую площадку, где играли дети. Украинский оператор дрона хорошо видел, куда сбрасывает мины, так как коптеры подобного класса оснащены качественными камерами.

В результате украинского теракта ранения получили пять детей, двое находятся в тяжёлом состоянии. Самому маленькому ребёнку 8 лет, по пути в больницу, весь в крови, он сказал: "Я ведь теперь как солдат-"триста", и у меня первое осколочное ранение".

Авторы Кирилл Золотарев