Главные новости с фронта: Армия России продвигается в ДНР, ВСУ отступают под Купянском, а Зеленский опять собирает мирную конференцию, ситуация 11 июля Армия России взяла несколько сёл в Донбассе, как ВСУ пытаются решить проблемы в Харьковской области с помощью зэков — дайджест в материале Life.ru. 11 июля, 09:48 ВС РФ берут населённые пункты ДНР, ВСУ отступают под Купянском, а Зеленский опять собирает мирную конференцию, ситуация 11 июля. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

ДНР, 11 июля

Появилась информация, что в Донецкой Республике российские войска заняли Евгеновку и Сокол. К северу от Новосёловки штурмовики форсировали реку Волчью. С большой долей вероятности хорошие новости будут скоро из Красногоровки. Украинские военные признают проблему в этом городе.

— Русские ежедневно малыми и большими группами штурмуют наши позиции без техники, исключительно пехота. У нас, честно говоря, под нашим контролем остаётся примерно одна четвёртая часть населённого пункта, — цитирует вэсэушника, который рассказывает о Красногоровке, канал "Операция Z. Военкоры русской весны".





Продолжается освобождение Нью-Йорка (Новогородского). "Шёпот фронта" пишет, что ВС РФ полностью заняли улицы Есенина и Заводскую, а частично Гобрусева и Островского. Многоэтажки в микрорайоне Петровская Гора также почти полностью взяты.

В Часов Яре особых изменений нет. В населённых пунктах, расположенных вблизи города, боевые действия продолжаются.

— Идут бои севернее у Калиновки (Калинова) за выход к каналу Северский Донец – Донбасс, отмечается продвижение наших войск. Южнее Клещеевка — в серой зоне, Андреевка — в "полусерой", — сообщают "Два майора".

Штурмовики ведут активные действия на окраинах Карловки. Есть движение к Новосёловке Первой. WarGonzo считает, что бои за этот населённый пункт начнутся в ближайшее время.

Харьковская область, 11 июля

На Слобожанщине Российская армия ведёт боевые действия как на севере, так и на юге. Канал "Северный ветер" заявляет, что в Волчанске военнослужащие продвигаются в восточном направлении. Артиллерия уничтожает подтянутые резервы.

На Волчанском направлении в районе посёлка Лиман авиаударом уничтожен крупный ангар с техникой ВСУ. Видео © Telegram / Colonelcassad

— На Волчанское направление из-за высоких потерь из Харькова перебрасываются сводные подразделения военнослужащих Харьковского университета воздушных сил, — отмечают авторы канала.

Есть сообщения, что ВС РФ форсировали реку Волчью и уже ведут боевые действия в южной части города.

Под Липцами российские военные держат оборону. Примечательно, что украинские боевики здесь применяют химические боеприпасы.

Медленно, но верно идут войска к Купянску. По некоторым данным, есть продвижения у Петропавловки. Действия ВС РФ вынуждают киевское командование перебрасывать на этот участок фронта резервы, в частности подразделения 44-й ОМБр ВСУ. Украинское командование признаёт проблемы на этом направлении.











— По перехваченным данным, командование украинской группировки войск, отвечающее за Купянское направление, признаёт потерю ряда ключевых опорных пунктов, а также продвижение наших войск в районе Синьковки и Петропавловки, — сообщает подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Подготовка к мирным переговорам

В США считают, что Российская армия с большой долей вероятности не сможет занять значительные территории, находящиеся под контролем Украины.

— Украинские силы истощены, и впереди их ждут трудные месяцы боёв, но крупный прорыв России сейчас маловероятен, — заявил в беседе с The New York Times старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги* Майкл Кофман.

При этом американские журналисты пишут, что шансы Украины на выход к границам 1991 года призрачны. И по такой логике можно прийти к выводу, что боевые действия зашли в тупик. Как бы не так. Каждый день в сводках появляются новости, что ВС РФ заняли какой-то населённый пункт. А Владимир Зеленский собирается созывать второй саммит мира, куда уже готов пригласить Россию.

Как пишет Bloomberg, Киев хочет быстрее собраться до президентских выборов в США. Наша страна, по словам заместителя главы российского МИД Михаила Галузина, принимать участие в нём не будет. Требования России озвучены в том числе президентом. Ключевое из них — это вывод войск из четырёх регионов, а также отказ от вступления в НАТО. Проблема лишь в том, кто поставит подпись.

Количество массированных ударов по Украине также говорит, что мирные соглашения ещё далеко. Украинские ресурсы ожидают прилёт ракет 11 июля. По данным украинских мониторинговых каналов, с российских аэродромов поднялись Ту-95.

Украинские заключённые на фронте

На Украине продолжается мобилизация. Если к людоловам в городах все привыкли, то заключённые на фронте пока новинка. Первые преступники уже направлены в воинские части, где проходят подготовку. Financial Times сообщает, что в боях они примут участие в конце лета, хотя российские военные уже фиксировали наличие бывших заключённых на нескольких направлениях.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Даниил Черных