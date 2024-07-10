Главные новости СВО: Генштаб ВСУ привлекает западных операторов дронов для обороны Часова Яра, в Европе создаётся "Украинский легион", ситуация 10 июля Армия России наносит новые удары по аэродрому в Миргороде, ВСУ проводят перегруппировку в Харьковской области, сорван теракт ГУР на крейсере "Адмирал Кузнецов" — дайджест в материале Life.ru. 10 июля, 10:00 Главные новости с фронтов СВО, 10 июля. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Харьковское направление: пауза у ВСУ, 10 июля

В Харьковской области противник, судя по всему, истощил силы и проводит перегруппировку. Чтобы держать в напряжении наши войска на Липцовском направлении, украинцы значительно повысили количество применяемых в районе FPV-дронов. В ответ российские войска увеличили количество авиаударов по районам сосредоточения противника. В Волчанске и окрестностях ситуация обстоит чуть иначе: "активность противника снизилась ввиду огромных потерь 36-й ОБрМП. Пока командование ВСУ определяется с составом наступающей группировки, бесстрашные шаг за шагом овладевают городом".

Тяжёлые бои ведутся в районе волчанских многоэтажек. ВСУ вновь пытаются навести переправы через реку Волчью, однако сейчас они уже не пробуют использовать понтоны. С помощью экскаваторов они стремятся создать насыпи, по которым могла бы переправиться хотя бы пехота. Однако даже этого им не дают сделать российские операторы БПЛА, оперативно уничтожающие украинскую технику в районе реки.

Донецкая область, 10 июля

Прилёты FPV по пункту дислокации вэсэушников в Часовом Яре. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Наибольшие успехи ВС РФ фиксируются на Торецком направлении. Российские войска двигаются в направлении северо-западной части Нью-Йорка. Была взята под контроль территория шириной до 700 метров и глубиной до 1,3 км, что подтверждает противник: "ВС России продвинулись в центральной части Нью-Йорка, взяв под контроль три улицы на участке шириной до 700 метров на глубину до 1,3 км, и продолжают давить в направлении улиц Почтовой и Железной. Ситуация на направлении остаётся сложной".

В Часовом Яре после выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, как и предполагалось, наступила пауза в боевых действиях. Несмотря на это, в городе активно работают российские операторы FPV-дронов. В Сети появились кадры поражения пунктов временной дислокации ВСУ в частном доме и многоэтажке. Основной вектор боёв перемещается на фланги населённого пункта, где расположены леса.

Противник уже перебросил на север от Часова Яра иностранных операторов БПЛА. На юг от города стороны пока не успели подтянуть основные силы, однако российские войска уже провели разведку боем в районе Андреевки, но её точные результаты пока неизвестны.

В районе Очеретинского выступа российские силы приближаются к важной транспортной артерии — трассе Покровск – Константиновка. Сейчас ВС РФ стоят на окраинах села Воздвиженка, от которого до дороги пять километров. Генштаб ВСУ отмечает интенсивные атаки российских войск на Покровском направлении в своей сводке: "Здесь с начала суток было осуществлено 40 атак со стороны россиян. Продолжаются семь атак вблизи сёл Новоалександровка, Воздвиженка, Новосёловка Первая, Евгеновка".

Новые удары по аэродрому в Миргороде

До восьми ракет прилетело в район военного аэродрома ВСУ под Миргородом за последние сутки. Это следствие недавнего уничтожения в этом районе нескольких комплексов украинской ПВО. Теперь российские беспилотники могут почти безнаказанно корректировать ракетные удары по району.

Вот как комментирует необходимость ударов по этому аэродрому в Полтавской области телеграм-канал "Архангел спецназа": "Бетонных укрытий на аэродроме нет. Он считается прифронтовым аэродромом подскока. Здесь также производится дозаправка самолётов, которые прилетают с Западной Украины. Лишив противника данной площадки, мы фактически вынуждаем вытягивать самолёты с дальних рубежей на аэродромы в центральной части Украины. Всё это уменьшает шансы на защищённость вражеской авиации. Есть информация о том, что именно этот объект станет местом размещения F-16. В таком случае долгожданные самолёты ожидает торжественная и публичная казнь".

Создание "Украинского легиона" в Европе

Украина пытается компенсировать нехватку личного состава созданием нового интернационального подразделения в Польше — "Украинского легиона". Очевидно, большая ставка делается на вступление в легион украинских беженцев, о чём прямо пишет министр обороны Украины Умеров. Как обычно бывает с украинскими добровольческими подразделениями, киевские власти обещают рекрутам "европейский уровень подготовки и технического оснащения". Однако сколько украинцев, бежавших от войны, поверят в эту рекламу — вопрос открытый.

Провал теракта на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов"

Сотрудник украинского ГУР, представившийся Олегом, в марте 2024 года вышел на военнослужащего 2000 года рождения, находящегося на авианосце. Украинский агент обещал нашему военнослужащему выезд за границу, крупное вознаграждение за террористическую акцию на "Адмирале Кузнецове". С другой стороны, он также угрожал привлечением к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.

Однако завербовать российского военного агент украинских спецслужб так и не смог, последний обратился к ФСБ. Дальнейшее взаимодействие с Олегом происходило в рамках оперативной игры, сотрудники контрразведки получили необходимые данные о деятельности ГУР. Попытка организации теракта была предотвращена.

ФСБ предотвратила покушение на троих высокопоставленных военных

Кадры, снятые украинским агентом, готовившим серию покушений на российских военных, и оперативная съёмка его задержания. Видео © Telegram / Военкор Котенок

ФСБ задержала гражданина России 1994 года рождения, завербованного в мае. По заданию украинских спецслужб он "через курьерские службы организовал доставку трёх взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в городе Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства".