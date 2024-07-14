Силы ПВО России за сутки сбили 33 беспилотника и 10 снарядов РСЗО HIMARS

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 беспилотника и десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами ПВО сбито 33 беспилотных летательных аппарата и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом с начала СВО российские военные уничтожили 627 самолётов, 277 вертолётов, 27 586 БПЛА, 551 ЗРК, 16 578 танков и других боевых бронированных машин противника. Кроме того, ВСУ лишились 1377 боевых машин РСЗО, 11 885 орудий полевой артиллерии и миномётов. Также залпами огня ВС РФ оказались поражены 23 686 единиц специальной военной автомобильной техники.