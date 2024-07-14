Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу Украины и согласен на капитуляцию, утверждает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она назвала военачальника преступником, деятельность которого ежедневно снижает боеспособность армии Незалежной.

"Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру, он не верит в победу", — написала нардеп в одной из социальных сетей.

Кроме того, добавила Безуглая, Сырский искренне считает, что ВСУ не могут завоевать преимущество над ВС РФ. Говоря о конкретных действиях главкома, депутат указала на организованную им ротацию некоторых подразделений, несмотря на позицию командиров. Это, как утверждается, подорвало оборону в Торецке и Нью-Йорке Донецкой Народной Республики.