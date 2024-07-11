В Раде обвинили министра обороны Украины в потере контроля над ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров не контролирует то, что происходит в рядах ВСУ. Об этом в телеграм-канале написала депутат Верховной рады Незалежной Марьяна Безуглая.

"Оружие нужно, но плана до сих пор нет. Нет плана — непонятно, какое оружие. Тысяча танков? Пушки? Самолёты? Формируют потребность по инерции и создают бригады-зомби. Замкнутый круг. Контроль за ВСУ со стороны министра нулевой. Министерство распалось на отдельные проекты заместителей", — пояснила Безуглая.

Нардеп и раньше критиковала верхушку Минобороны страны, в том числе и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. По её словам, в армии ничего не поменялось после его увольнения.