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1 мая, 13:17

Не проработавшего и года украинского министра обороны Умерова уволят, пишут СМИ

"Цензор": Рустем Умеров может покинуть пост главы Минобороны Украины

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Hannes P Albert

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Hannes P Albert

Главу Минобороны Украины Рустема Умерова могут отправить в отставку и назначить на должность министра по инфраструктуре. Об этом в среду, 1 мая, сообщает "Цензор.нет".

"Причина отставки — постепенная зачистка главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к [Владимиру] Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком", — сказано в материале издания.

Также, по данным журналистов, Ермак хочет дискредитировать в глазах Зеленского главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

О преемнике Умерова пока ничего не известно, но, вероятно, им станет медийный военный.

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Напомним, Умеров стал министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Он сменил на этом посту Алексея Резникова, которого ряд общественных организаций и СМИ Незалежной критиковали за коррупцию в армии.

Никита Осипов
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