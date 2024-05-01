Не проработавшего и года украинского министра обороны Умерова уволят, пишут СМИ
"Цензор": Рустем Умеров может покинуть пост главы Минобороны Украины
Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Hannes P Albert
Главу Минобороны Украины Рустема Умерова могут отправить в отставку и назначить на должность министра по инфраструктуре. Об этом в среду, 1 мая, сообщает "Цензор.нет".
"Причина отставки — постепенная зачистка главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к [Владимиру] Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком", — сказано в материале издания.
Также, по данным журналистов, Ермак хочет дискредитировать в глазах Зеленского главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.
О преемнике Умерова пока ничего не известно, но, вероятно, им станет медийный военный.
Напомним, Умеров стал министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Он сменил на этом посту Алексея Резникова, которого ряд общественных организаций и СМИ Незалежной критиковали за коррупцию в армии.