ВСУ официально уволили представителя командования "Юг", которая мешала работе СМИ

Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг". Об этом информировал в телеграм-канале Генштаб ВСУ. Её отставки добивались украинские СМИ из-за препятствования их работе.

В пресс-службе заявили о "ротационных мероприятиях" в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга и, в частности, об увольнении Гуменюк с 19 апреля.