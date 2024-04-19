ВСУ официально уволили представителя командования "Юг", которая мешала работе СМИ
Генштаб ВСУ уволил представителя оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк
Наталья Гуменюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Natalia Humeniuk
Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг". Об этом информировал в телеграм-канале Генштаб ВСУ. Её отставки добивались украинские СМИ из-за препятствования их работе.
В пресс-службе заявили о "ротационных мероприятиях" в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга и, в частности, об увольнении Гуменюк с 19 апреля.
Сама Гуменюк ещё в декабре заявляла в соцсетях, что покинула эту должность. В качестве нового места работы она указывала пресс-службу морской охраны при Госпогранслужбе Украины.