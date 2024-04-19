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19 апреля, 05:10

ВСУ официально уволили представителя командования "Юг", которая мешала работе СМИ

Генштаб ВСУ уволил представителя оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк

Наталья Гуменюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Natalia Humeniuk

Наталья Гуменюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Natalia Humeniuk

Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг". Об этом информировал в телеграм-канале Генштаб ВСУ. Её отставки добивались украинские СМИ из-за препятствования их работе.

В пресс-службе заявили о "ротационных мероприятиях" в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга и, в частности, об увольнении Гуменюк с 19 апреля.

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Сама Гуменюк ещё в декабре заявляла в соцсетях, что покинула эту должность. В качестве нового места работы она указывала пресс-службу морской охраны при Госпогранслужбе Украины.

Лариса Сафронова
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