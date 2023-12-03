Спикер ВСУ ушла в отставку
Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Гуменюк сообщила о своей отставке
Наталья Гуменюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Natalia Humeniuk
Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что покинула эту должность. Объявляя об этом решении в соцсетях, она отметила, что "впереди много интересного".
"Когда впереди много интересного... А кто-то там ванговал, что Гуменюк всё-таки... Правда в том, что Гуменюк действительно всё по силам", — написала Гуменюк в воскресенье, 3 декабря.
На своей странице 40-летняя журналистка уже добавила новое место работы — пресс-службу морской охраны при Госпогранслужбе Украины. Отметим, что на прошлом посту Гуменюк регулярно рассказывала в эфире украинского телемарафона о ситуации на юге страны, а также в Чёрном и Азовском морях.
Напомним, в июле Гуменюк заявила, что Украина может лишиться своих портов через два месяца. А в октябре она сообщила, что ВС РФ показывают "чудеса" в повышении дальности полёта дрона-камикадзе Lancet.