Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 15:16

Спикер ВСУ ушла в отставку

Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Гуменюк сообщила о своей отставке

<p>Наталья Гуменюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Natalia Humeniuk</p>

Наталья Гуменюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Natalia Humeniuk

Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что покинула эту должность. Объявляя об этом решении в соцсетях, она отметила, что "впереди много интересного".

"Когда впереди много интересного... А кто-то там ванговал, что Гуменюк всё-таки... Правда в том, что Гуменюк действительно всё по силам", — написала Гуменюк в воскресенье, 3 декабря.

На своей странице 40-летняя журналистка уже добавила новое место работы — пресс-службу морской охраны при Госпогранслужбе Украины. Отметим, что на прошлом посту Гуменюк регулярно рассказывала в эфире украинского телемарафона о ситуации на юге страны, а также в Чёрном и Азовском морях.

"Огромный удар": Зеленского предупредили о проблемах в случае отставки Залужного

"Огромный удар": Зеленского предупредили о проблемах в случае отставки Залужного

Напомним, в июле Гуменюк заявила, что Украина может лишиться своих портов через два месяца. А в октябре она сообщила, что ВС РФ показывают "чудеса" в повышении дальности полёта дрона-камикадзе Lancet.

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров