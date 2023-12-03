Спикер ВСУ ушла в отставку

Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что покинула эту должность. Объявляя об этом решении в соцсетях, она отметила, что "впереди много интересного".

"Когда впереди много интересного... А кто-то там ванговал, что Гуменюк всё-таки... Правда в том, что Гуменюк действительно всё по силам", — написала Гуменюк в воскресенье, 3 декабря.