В ВСУ представили катастрофический сценарий утраты всех портов Украины

Киев не может отправлять морские суда из оставшихся в распоряжении Украины портов, кроме того, власти страны опасаются, что могут лишиться самих портов в течение нескольких месяцев. Об этом AFP рассказала представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

"Сейчас происходит так, что практически все порты блокированы. Ни одно судно не может выйти. Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта", — сообщила Гуменюк, добавив, что Киев надеется на западных партнёров, которые смогут оперативно доставить дополнительные средства ПВО.

Рассредоточенность имеющихся в распоряжении ВСУ систем ПВО не позволяет эффективно бороться с массированными ударами ВС РФ, объяснила представитель командования "Юг". Украине очень нужна мощная и современная ПВО, возможностей которой будет хватать для противостояния ракетным ударам армии России. Кроме того, она напомнила о том, что украинская армия отчаянно нуждается в истребителях F-16, которые могут эффективно поражать военные корабли и пусковые установки. В заключение Гуменюк признала, что имеющихся в распоряжении Киева систем обороны даже вместе с ЗРК Patriot недостаточно для того, чтобы совладать с постоянно совершенствующейся тактикой россиян.