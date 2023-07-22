Украина занялась разработкой систем ПВО

Зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что на Украине занялись разработкой своих систем ПВО средней дальности.

"У нас есть системы ПВО новые, они сейчас средней дальности действия. Это, конечно, не аналог Patriot, или SAMP-T, или Iris-T. Я думаю, это больше [напоминает] Hawk или системы средней дальности украинского производства и украинской разработки. Они сейчас проходят тестирование достаточно удачно. Ракеты уже разработаны", — заявил депутат в эфире всеукраинского телемарафона.

Чернев также добавил, что в Незалежной собираются наладить производство снарядов натовского калибра 155 мм. Их, по словам чиновника, уже "производит не только Украина, но и частные подрядчики".