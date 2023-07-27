Путин заявил о бегстве ВСУ с большими потерями после ожесточённых боёв с морпехами ЧФ

Президент РФ Владимир Путин заявил об отступлении подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) с большими потерями после последней атаки. Глава государства уточнил, что масштабные бои развернулись в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, где ВСУ активизировали наступательные действия.

Путин заявил о значительных потерях ВСУ при последней атаке. Видео © LIFE

"Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями", — сказал глава государства.