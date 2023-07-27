Путин заявил о бегстве ВСУ с большими потерями после ожесточённых боёв с морпехами ЧФ
Путин: ВСУ отброшены с большими потерями после провальной атаки на Запорожье
Президент РФ Владимир Путин заявил об отступлении подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) с большими потерями после последней атаки. Глава государства уточнил, что масштабные бои развернулись в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, где ВСУ активизировали наступательные действия.
Путин заявил о значительных потерях ВСУ при последней атаке. Видео © LIFE
"Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями", — сказал глава государства.
Напомним, ВСУ начали контрнаступление 4 июня, но этот манёвр обернулся для них отсутствием результата. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, потери Киева превысили 26 тысяч человек. Сегодня западные СМИ заявили, что украинские военные якобы начали "основную фазу" контрнаступления. Источники утверждают, что Киев бросил в бой тысячи военнослужащих.
LIFE