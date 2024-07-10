Алаудинов рассказал о желании бойцов ВСУ сдаваться в плен

Солдаты ВСУ делают всё, чтобы сдаться в плен ВС РФ, однако за такое их расстреливают свои же заградотряды. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Сегодня, получается, наш противник на передовой, в большинстве своём, это люди, которых насильно мобилизуют. Без особой подготовки и без особого оснащения забрасывают на передовую. При малейшей возможности они делают всё для того, чтобы сдаться в плен и остаться в живых", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, чтобы военные не сдавались российским бойцам, их "подпирают штыками заградотряды". Генерал отметил, что даже в случае поднятия белого флага командование ВСУ делает всё для того, чтобы пленные не дошли. По словам командира "Ахмата", в таких случаях бойцам прилетает пуля в голову.