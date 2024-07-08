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8 июля, 03:10

Угнавший танк экс-боец ВСУ вдохновил на побег группу украинских солдат

Бойцы ВСУ сдались в плен под Авдеевкой, следуя примеру угнавшего танк военного

Группа украинских бойцов решила последовать примеру экс-военного ВСУ Максима Лихачёва и сдалась в плен на Авдеевском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на солдат.

"Заступая на позиции в районе Невельского я увидел угнетённое и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мёртвым на позициях. Мы видели в Интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них всё получается, вот и у нас получилось", — сообщил один из бойцов Денис Беляев.

Военный сообщил, что сдаться его вдохновил побег Лихачёва. Беляев признался, что он знал, как можно сдаться. В этом решении его поддержали ещё трое солдат, которые так же, как и Денис, попали на фронт в рамках принудительной мобилизации.

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Напомним, что уроженец города Сватова (ЛНР) Максим Лихачёв решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой настоящий танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попали на видео. После этого он призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. На днях он получил российское гражданство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvGavrilov

Оксана Попова
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