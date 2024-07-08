Угнавший танк экс-боец ВСУ вдохновил на побег группу украинских солдат

"Заступая на позиции в районе Невельского я увидел угнетённое и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мёртвым на позициях. Мы видели в Интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них всё получается, вот и у нас получилось", — сообщил один из бойцов Денис Беляев.