Угнавший танк Т-64 украинский танкист Лихачёв получил российский паспорт

Бывший военнослужащий Украины Максим Лихачёв, угнавший танк Т-64 и перешедший на нём на сторону России, получил российский паспорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

"Максим Лихачёв получил российский паспорт и теперь является гражданином Российской Федерации", — подтвердили изданию.

По словам Лихачёва, он ждал этой возможности с нетерпением и шёл к ней долгие годы. Солдат признался, что ему волнительно и радостно стать частью общества свободной и сильной страны, в которой помогают нуждающимся.