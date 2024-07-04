Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 03:49

Угнавший танк Т-64 украинский танкист Лихачёв получил российский паспорт

Бывший военнослужащий Украины Максим Лихачёв, угнавший танк Т-64 и перешедший на нём на сторону России, получил российский паспорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

"Максим Лихачёв получил российский паспорт и теперь является гражданином Российской Федерации", — подтвердили изданию.

По словам Лихачёва, он ждал этой возможности с нетерпением и шёл к ней долгие годы. Солдат признался, что ему волнительно и радостно стать частью общества свободной и сильной страны, в которой помогают нуждающимся.

"Пацаны, разворачивайте оружие": Угнавший танк боец ВСУ призвал товарищей пойти на Киев
"Пацаны, разворачивайте оружие": Угнавший танк боец ВСУ призвал товарищей пойти на Киев

Напомним, Максим Лихачёв — уроженец города Краснодона Луганской Народной Республики. Боец решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой настоящий танк Т-64 в конце мая. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попал на видео.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров