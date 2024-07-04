Угнавший танк Т-64 украинский танкист Лихачёв получил российский паспорт
Бывший военнослужащий Украины Максим Лихачёв, угнавший танк Т-64 и перешедший на нём на сторону России, получил российский паспорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.
"Максим Лихачёв получил российский паспорт и теперь является гражданином Российской Федерации", — подтвердили изданию.
По словам Лихачёва, он ждал этой возможности с нетерпением и шёл к ней долгие годы. Солдат признался, что ему волнительно и радостно стать частью общества свободной и сильной страны, в которой помогают нуждающимся.
Напомним, Максим Лихачёв — уроженец города Краснодона Луганской Народной Республики. Боец решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой настоящий танк Т-64 в конце мая. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попал на видео.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин