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15 июля, 18:03

Зеленский: Украине необходимо иметь для защиты неба 25 систем ПВО Patriot

Украине необходимо иметь для защиты неба 25 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в эфире телемарафона.

"Я не могу вам сказать, сколько нам сейчас нужно, потому что станет ясно, сколько их у нас есть. Это не единственная система, которая нам нужна. Но могу сказать, сколько нужно всего. Чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 систем Patriot", – уклончиво ответил на соответствующий вопрос политик.

По словам Зеленского, Незалежной требуются не только Patriot, но и другие западные системы противовоздушной обороны. Он также напомнил, что первая партия истребителей F-16 должна поступить на Украину к концу лета.

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Неделей ранее американский госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи США Украине на сумму $225 млн входит батарея для зенитного ракетного комплекса Patriot, снаряды для систем ПВО NASAMS, а также другое вооружение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Андрей Бражников
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