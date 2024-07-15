Зеленский: Украине необходимо иметь для защиты неба 25 систем ПВО Patriot

"Я не могу вам сказать, сколько нам сейчас нужно, потому что станет ясно, сколько их у нас есть. Это не единственная система, которая нам нужна. Но могу сказать, сколько нужно всего. Чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 систем Patriot", – уклончиво ответил на соответствующий вопрос политик.