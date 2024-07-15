Владимир Зеленский выбрал неправильный тон для зазывания России на вторую конференцию по урегулированию украинского конфликта. Слово "должны" в его ситуации неуместно, заявил лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого "должны"! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких т.н. саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев. А что касается переговоров — да, не раз говорили, что готовы их вести, но с учётом сегодняшних реалий, в том числе территориальных и утверждённых в Конституции РФ", — заметил российский парламентарий.

Но на пути к переговорам стоит ещё одно препятствие — сам Зеленский, чьи полномочия в качестве президента Украины завершились в мае. Слуцкий не слишком оптимистично смотрит на диалог с "просроченным" главарём украинского режима. Единственным легитимным институтом на Украине сегодня, по его оценке, может выступать Верховная рада и её спикер Руслан Стефанчук. Однако власть там узурпирована, говорит депутат. Он также напомнил, что сейчас существует уже целый список "мирных инициатив": китайская, бразильская, турецкая. В этом списке и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.