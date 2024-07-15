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15 июля, 14:33
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Зеленский воззвал к России с неожиданным предложением после фиаско на "саммите мира"

Зеленский снова заявил о необходимости участия России во втором "мирном саммите"

Первый саммит в Бюргенштоке. Обложка © Офис президента Украины

Первый саммит в Бюргенштоке. Обложка © Офис президента Украины

Делегация России должна поехать на вторую конференцию по урегулированию украинского конфликта, заявил Владимир Зеленский. По его словам, завершить подготовку к "мирному самииту" планируется к ноябрю 2024 года.

"Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — сказал главарь киевского режима на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.

Зеленский поставил перед украинскими дипломатами задание представить готовый план по саммиту в ноябре. После этого ко второй конференции всё будет готово, заключил политик.

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Первая конференция по обсуждению "формулы Зеленского" прошла 15-16 июня в Бюргенштоке и потерпела сокрушительное фиаско. Бесполезность мероприятия подчёркивалась ещё до его начала многими мировыми лидерами. Даже участники конференции не смогли в итоге прийти к единому мнению, поскольку некоторые из них впоследствии передумали подписывать итоговое коммюнике. Но Зеленскому ведь нужно как-то поправить свой рейтинг, поэтому спустя непродолжительное время украинский политик заявил о необходимости проведения второго такого саммита, на который будет приглашена и Россия.

Андрей Бражников
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