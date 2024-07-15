Зеленский воззвал к России с неожиданным предложением после фиаско на "саммите мира"
Зеленский снова заявил о необходимости участия России во втором "мирном саммите"
Первый саммит в Бюргенштоке. Обложка © Офис президента Украины
Делегация России должна поехать на вторую конференцию по урегулированию украинского конфликта, заявил Владимир Зеленский. По его словам, завершить подготовку к "мирному самииту" планируется к ноябрю 2024 года.
"Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — сказал главарь киевского режима на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.
Зеленский поставил перед украинскими дипломатами задание представить готовый план по саммиту в ноябре. После этого ко второй конференции всё будет готово, заключил политик.
Первая конференция по обсуждению "формулы Зеленского" прошла 15-16 июня в Бюргенштоке и потерпела сокрушительное фиаско. Бесполезность мероприятия подчёркивалась ещё до его начала многими мировыми лидерами. Даже участники конференции не смогли в итоге прийти к единому мнению, поскольку некоторые из них впоследствии передумали подписывать итоговое коммюнике. Но Зеленскому ведь нужно как-то поправить свой рейтинг, поэтому спустя непродолжительное время украинский политик заявил о необходимости проведения второго такого саммита, на который будет приглашена и Россия.