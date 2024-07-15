Делегация России должна поехать на вторую конференцию по урегулированию украинского конфликта, заявил Владимир Зеленский. По его словам, завершить подготовку к "мирному самииту" планируется к ноябрю 2024 года.

"Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — сказал главарь киевского режима на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.