Украина может начать мирные переговоры с Россией, пишет Responsible Statecraft. Указывается, что, несмотря на публичную позицию Владимира Зеленского, требующего больше военной помощи для Незалежной, Киев показывает свою открытость к диалогу в будущем.

Причиной такой позиции Украины называется неудачный "саммит мира" в Швейцарии, на котором отсутствовали многие страны, в том числе Китай. Считается, что это связано с неучастием России. И именно это заставило Киев действовать более оперативно.