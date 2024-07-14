Киев может начать переговоры с РФ из-за провала "саммита мира", пишут СМИ
RS: Украина не исключает начала мирных переговоров с Россией
Украина может начать мирные переговоры с Россией, пишет Responsible Statecraft. Указывается, что, несмотря на публичную позицию Владимира Зеленского, требующего больше военной помощи для Незалежной, Киев показывает свою открытость к диалогу в будущем.
Причиной такой позиции Украины называется неудачный "саммит мира" в Швейцарии, на котором отсутствовали многие страны, в том числе Китай. Считается, что это связано с неучастием России. И именно это заставило Киев действовать более оперативно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет предпосылок для начала переговоров с Украиной. По его словам, НАТО не хочет учитывать озабоченность Москвы по поводу вступления Киева в альянс.
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