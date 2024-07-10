В МИД России раскрыли сроки переговоров с Украиной

Россия не может говорить о точных сроках переговорах с украинской стороной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отметив, что условия, которые предлагаются властями Незалежной, не являются основной для серьёзных разговоров.

"Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна — переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина", — сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".