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10 июля, 18:33

В МИД России раскрыли сроки переговоров с Украиной

Руденко: Переговоры с Украиной состоятся, когда Киев будет готов к этому

Россия не может говорить о точных сроках переговорах с украинской стороной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отметив, что условия, которые предлагаются властями Незалежной, не являются основной для серьёзных разговоров.

"Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна — переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина", — сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

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Ранее западные СМИ сообщали, что Зеленский допускает начало мирных переговоров с Россией из-за тяжелейшей ситуации на фронте. Там отметили, что изменение позиции киевского режима подтверждается тем, что глава Офиса президента Андрей Ермак заговорил о вероятном приглашении Киевом представителя РФ на следующую конференцию по украинскому конфликту.

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Life.ru

Александра Мышляева
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