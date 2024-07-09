Лидер киевского режима Владимир Зеленский допускает начало мирных переговоров с Российской Федерацией из-за тяжелейшей ситуации на Украине. Об этом в материале для американского журнала Newsweek заявил украинский писатель Сергей Майдуков.

"Теперь ясно, что он [Зеленский] склоняется к переговорам", — пишет автор материала.

По мнению писателя, изменение позиции Зеленского подтверждается тем, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заговорил о вероятном приглашении Киевом представителя России на следующую конференцию по украинскому конфликту. При этом выбор у экс-кавээнщика не из простых — пересмотр решения по переговорам уничтожит его рейтинг, а решение воевать дальше — Украину.