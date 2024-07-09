В США заявили о готовности Зеленского к переговорам с Россией
Newsweek: Зеленский не исключает начала мирных переговоров с Россией
Лидер киевского режима Владимир Зеленский допускает начало мирных переговоров с Российской Федерацией из-за тяжелейшей ситуации на Украине. Об этом в материале для американского журнала Newsweek заявил украинский писатель Сергей Майдуков.
"Теперь ясно, что он [Зеленский] склоняется к переговорам", — пишет автор материала.
По мнению писателя, изменение позиции Зеленского подтверждается тем, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заговорил о вероятном приглашении Киевом представителя России на следующую конференцию по украинскому конфликту. При этом выбор у экс-кавээнщика не из простых — пересмотр решения по переговорам уничтожит его рейтинг, а решение воевать дальше — Украину.
"Возможно, за всё время своего президентства он никогда не сталкивался с более жёстким решением. Согласие на условия России в переговорах может нанести ущерб его рейтингу одобрения и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение конфликта ведёт страну к политической, экономической и демографической катастрофе", — резюмировал Майдуков.
Напомним, в середине июля президентом России Владимиром Путиным были озвучены условия для начала мирных переговоров с Украиной: для этого Киеву необходимо вывести войска из Донбасса, Запорожья и Херсонской области, а также официально объявить об отказе вступать в НАТО и подобные ему военные альянсы. При выполнении этих требований российская сторона незамедлительно прекратит огонь. Впрочем, в Киеве поспешили отказаться от этого предложения, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что условия следующего мирного предложения могут быть значительно менее привлекательными для украинского руководства. Позже на саммите ШОС Путин назвал мирный план России способом в кратчайшие сроки закончить конфликт и сохранить человеческие жизни.
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