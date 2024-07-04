Путин: План РФ при готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить бои

Предложенный Россией план по урегулированию конфликта Украине при готовности киевских властей и Запада позволит немедленно прекратить бои и сохранить человеческие жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В середине июня нами представлен ещё один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное — её западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры", — подчеркнул Путин.

Напомним, в середине июня президент РФ назвал условия для мирных переговоров с Киевом: Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от вступления в НАТО и другие альянсы. Тогда, как подчеркнул Путин, огонь будет прекращён незамедлительно. Однако Киев поспешил отказаться от этого предложения. Тогда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что условия следующего мирного плана для Незалежной могут быть намного хуже.