Песков: Мединский продолжает координировать наработки по переговорам с Киевом

Помощник президента РФ Владимир Мединский продолжает курировать всю базу наработок для переговоров с Украиной, однако предпосылок для их возобновления пока не наблюдается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.