Песков: Мединский продолжает координировать наработки по переговорам с Киевом
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Н. Чернохатова
Помощник президента РФ Владимир Мединский продолжает курировать всю базу наработок для переговоров с Украиной, однако предпосылок для их возобновления пока не наблюдается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Мединский продолжает курировать массу наработок по переговорам. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Он (Мединский. — Прим. Life.ru) вёл переговоры, поэтому, конечно, весь массив наработок курируется им", — говорит представитель Кремля.
Песков добавил, что переговорная группа пока не сформирована, поскольку Москва ещё не видит перспектив для возникновения мирного процесса по Украине.
Напомним, что Владимир Мединский сегодня, 5 июля, принимает участие в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который находится с визитом в Москве. При этом несколько дней назад, 2 июля, Орбан приезжал в Киев с официальным визитом. Там он провёл переговоры с Владимиром Зеленским, которому предложил прекратить огонь перед началом мирного процесса, но тот идею отверг.