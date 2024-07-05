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5 июля, 13:30

Песков: Мединский продолжает координировать наработки по переговорам с Киевом

Помощник президента РФ Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Н. Чернохатова

Помощник президента РФ Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Н. Чернохатова

Помощник президента РФ Владимир Мединский продолжает курировать всю базу наработок для переговоров с Украиной, однако предпосылок для их возобновления пока не наблюдается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Мединский продолжает курировать массу наработок по переговорам. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Он (Мединский. — Прим. Life.ru) вёл переговоры, поэтому, конечно, весь массив наработок курируется им", — говорит представитель Кремля.

Песков добавил, что переговорная группа пока не сформирована, поскольку Москва ещё не видит перспектив для возникновения мирного процесса по Украине.

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Напомним, что Владимир Мединский сегодня, 5 июля, принимает участие в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который находится с визитом в Москве. При этом несколько дней назад, 2 июля, Орбан приезжал в Киев с официальным визитом. Там он провёл переговоры с Владимиром Зеленским, которому предложил прекратить огонь перед началом мирного процесса, но тот идею отверг.

Владимир Озеров
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