Орбан приехал к Зеленскому и призвал его прекратить огонь для начала переговоров с РФ
Орбан: Прекращение огня на Украине может ускорить мирные переговоры
Венгрия призвала Украину рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало мирных переговоров с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает агентство Reuters.
Зеленский встречает Орбана в Киеве. Видео © Telegram / V_Zelenskiy_official
"Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров", — сказал глава венгерского кабмина на пресс-конференции.
Что ответил Зеленский, пока не известно. Вместе с тем Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение шести месяцев венгерского председательства в Совете Евросоюза. По данным агентства, премьер Венгрии также отметил, что Будапешт хотел бы подписать с Киевом двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов.
О приезде Орбана в Киев стало известно сегодня, 2 июля. Это его первая поездка на Украину с начала спецоперации (СВО). Перед визитом пресс-секретарь Правительства Венгрии заявлял, что главной темой переговоров станет "шанс на достижение мира".
Ранее Орбан заявил, что НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Венгрия не намерена присоединяться к подобным планам. По его словам, Будапешт не будет участвовать в миссии ни деньгами, ни отправкой солдат, ни поставками техники. Политик отметил, что "европейский поезд едет в сторону войны".
Telegram / V_Zelenskiy_official