Орбан приехал к Зеленскому и призвал его прекратить огонь для начала переговоров с РФ

Венгрия призвала Украину рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы ускорить начало мирных переговоров с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает агентство Reuters.

Зеленский встречает Орбана в Киеве. Видео © Telegram / V_Zelenskiy_official

"Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров", — сказал глава венгерского кабмина на пресс-конференции.

Что ответил Зеленский, пока не известно. Вместе с тем Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение шести месяцев венгерского председательства в Совете Евросоюза. По данным агентства, премьер Венгрии также отметил, что Будапешт хотел бы подписать с Киевом двустороннее соглашение по широкому кругу вопросов.

О приезде Орбана в Киев стало известно сегодня, 2 июля. Это его первая поездка на Украину с начала спецоперации (СВО). Перед визитом пресс-секретарь Правительства Венгрии заявлял, что главной темой переговоров станет "шанс на достижение мира".