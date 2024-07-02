Орбан прибыл в Киев на переговоры с Зеленским о достижении мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в украинскую столицу, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, чьи слова приводит информационное агентство MTI.

Хаваши подчеркнул, что главной темой переговоров Орбана и Зеленского в Киеве станет поиск путей мирного урегулирования украинского кризиса. Также они планируют обсудить некоторые вопросы венгерско-украинских отношений.

При этом Орбан ещё ни разу не посещал украинскую столицу после начала российской спецоперации. Глава венгерского правительства имеет отличную от большинства европейских лидеров позицию по Украине. Он открыто выступает против поставок оружия ВСУ и утверждает, что конфликт необходимо уладить мирным путём.