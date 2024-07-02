Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 00:06

В США рассказали о неожиданном визите Орбана в Киев

FT: Премьер-министр Венгрии Орбан 2 июля посетит Киев и встретится с Зеленским

Председатель венгерского правительства Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Председатель венгерского правительства Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Председатель венгерского правительства Виктор Орбан во вторник, 2 июля, посетит Киев. Как пишет британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники, там глава кабинета министров Венгрии встретится с Владимиром Зеленским.

Помимо того, журналисты сообщили, что во время своего визита Орбан побеседует ещё с другими украинскими официальными лицами. В материале утверждается, что это будет первый визит венгерского премьер-министра на Украину после начала специальной военной операции.

Издание также обратило внимание на то, что Орбан выступает против поставок вооружений на территорию Незалежной и за мирное урегулирование украинского конфликта. Также в статье подчёркивается, что это произойдёт на следующий день после того, как председательство в Евросоюзе занял Будапешт, а также менее чем через неделю после двусторонней встречи Зеленского с венгерским премьером в Брюсселе, где проходил саммит ЕС.

Отмечается, что за последние два года между ними не было ни одной полноценной встречи, а в мае текущего года Орбан и вовсе ответил Зеленскому отказом на просьбу приехать на саммит по Украине в Швейцарии. Тогда вместо него туда поехал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Зеленский и премьер Орбан пообщались менее минуты перед саммитом ЕС
Зеленский и премьер Орбан пообщались менее минуты перед саммитом ЕС

Напомним, что с 1 июля председательство в ЕС на полгода переходит к Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Будапешт получит главную роль в переговорах по законам Евросоюза и сможет формировать повестку на континенте.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров