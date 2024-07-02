В США рассказали о неожиданном визите Орбана в Киев

Председатель венгерского правительства Виктор Орбан во вторник, 2 июля, посетит Киев. Как пишет британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники, там глава кабинета министров Венгрии встретится с Владимиром Зеленским.

Помимо того, журналисты сообщили, что во время своего визита Орбан побеседует ещё с другими украинскими официальными лицами. В материале утверждается, что это будет первый визит венгерского премьер-министра на Украину после начала специальной военной операции.

Издание также обратило внимание на то, что Орбан выступает против поставок вооружений на территорию Незалежной и за мирное урегулирование украинского конфликта. Также в статье подчёркивается, что это произойдёт на следующий день после того, как председательство в Евросоюзе занял Будапешт, а также менее чем через неделю после двусторонней встречи Зеленского с венгерским премьером в Брюсселе, где проходил саммит ЕС.

Отмечается, что за последние два года между ними не было ни одной полноценной встречи, а в мае текущего года Орбан и вовсе ответил Зеленскому отказом на просьбу приехать на саммит по Украине в Швейцарии. Тогда вместо него туда поехал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.