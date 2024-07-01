Главный бунтарь Европы стал председателем Совета ЕС

С 1 июля председательство в ЕС на полгода переходит к Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Будапешт получит главную роль в переговорах по законам Евросоюза и сможет формировать повестку на континенте.

По украинскому вопросу мнение Венгрии отличается от популярного по ЕС. Политики объединения сильно обеспокоены тем, что Орбан может изменить текущий курс. Члены Европарламента даже хотели отменить председательство Венгрии в совете.

Орбан выступает против вступления Украины в ЕС, а значит, решения по этому вопросу будут приниматься не раньше 2025 года, когда срок председательства истечёт. При этом премьер отмечал, что прекращение украинского конфликта является приоритетом его срока во главе Евросоюза.

Однако доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что лидерская позиция Орбана не означает "дружбу с Россией" и арбитраж конфликтов в пользу Москвы, хоть Венгрия и выступает против выделения денег Киеву.

"Председательство — больше административная обязанность. Страны ЕС не будут следовать каждому слову Венгрии. Но у Будапешта есть свои приоритеты, и он попытается провести мероприятия, которые для него представляют повышенный интерес", — приводит слова эксперта РИА "Новости".