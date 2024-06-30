"Будет самой сильной": Орбан заявил о создании новой правой фракции в ЕП

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что новое политическое объединение с партиями из Чехии и Австрии за несколько дней станет крупнейшей правой фракцией в Европарламенте. Об этом сообщает Telex.

В воскресенье, 30 июня, Орбан, возглавляющий партию "Фидес", глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль и председатель чешской партии ANO 2021 Андрей Бабиш встретились в Вене и анонсировали появление политической силы. Также трое лидеров в связи с данным проектом подписали "патриотический манифест за будущее Европы".

"Мы берём на себя ответственность создать группу, которая будет самой сильной правой коалицией в Европе. Самые сильные австрийские, венгерские и чешские правые силы сейчас сидят перед вами", — сказал Орбан на пресс-конференции.