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30 июня, 11:06

"Будет самой сильной": Орбан заявил о создании новой правой фракции в ЕП

Орбан анонсировал создание новой правой фракции в Европарламенте

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что новое политическое объединение с партиями из Чехии и Австрии за несколько дней станет крупнейшей правой фракцией в Европарламенте. Об этом сообщает Telex.

В воскресенье, 30 июня, Орбан, возглавляющий партию "Фидес", глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль и председатель чешской партии ANO 2021 Андрей Бабиш встретились в Вене и анонсировали появление политической силы. Также трое лидеров в связи с данным проектом подписали "патриотический манифест за будущее Европы".

"Мы берём на себя ответственность создать группу, которая будет самой сильной правой коалицией в Европе. Самые сильные австрийские, венгерские и чешские правые силы сейчас сидят перед вами", — сказал Орбан на пресс-конференции.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия будет расширять экономическое сотрудничество с Азией и Африкой. Он связал это с тем, что Будапешт 20 лет назад вступал не в тот Евросоюз, каким он является сейчас.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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