Зеленский и премьер Орбан пообщались менее минуты перед саммитом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии пообщались перед началом саммита ЕС. Их разговор длился менее одной минуты. Это видно на кадрах трансляции с саммита на сайте Еврокомиссии.

Сначала Виктор Орбан подходит к Зеленскому, они здороваются, о чём-то быстро говорят, и европейский политик удаляется. Факт встречи политиков примечателен, поскольку между двумя странами сохраняются холодные отношения. Венгрия отказала Украине в поставке оружия и выступила против оказания военной помощи. Это вызвало негативную реакцию других стран ЕС и украинской власти.