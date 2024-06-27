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27 июня, 19:04

Зеленский и премьер Орбан пообщались менее минуты перед саммитом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии пообщались перед началом саммита ЕС. Их разговор длился менее одной минуты. Это видно на кадрах трансляции с саммита на сайте Еврокомиссии.

Сначала Виктор Орбан подходит к Зеленскому, они здороваются, о чём-то быстро говорят, и европейский политик удаляется. Факт встречи политиков примечателен, поскольку между двумя странами сохраняются холодные отношения. Венгрия отказала Украине в поставке оружия и выступила против оказания военной помощи. Это вызвало негативную реакцию других стран ЕС и украинской власти.

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Ранее МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном. Глава министерства страны заявил, что Будапешт направил Киеву документ с 11 пунктами по решению ситуации с венграми Закарпатья, но ответ украинской стороны не "содержит никакого прогресса". Встреча не состоится, пока условия договора не будут выполнены — заявили в Венгрии.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Нигина Азамова
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